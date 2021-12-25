Коронавирус унес жизни еще девяти курян

Количество летальных исходов от ковид снова увеличивается Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 25 декабря в регионе от коронавируса скончались 1 988 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 68, 74, 58, 58, 88 лет; женщины – 83, 65, 68, 88 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 045 человек, на ИВЛ – 88 (6 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 629 319 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 604 072 .