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Здоровье25 декабря 2021 8:22

Коронавирус унес жизни еще девяти курян

Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Количество летальных исходов от ковид снова увеличивается

Количество летальных исходов от ковид снова увеличивается

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 25 декабря в регионе от коронавируса скончались 1 988 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 68, 74, 58, 58, 88 лет; женщины – 83, 65, 68, 88 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 045 человек, на ИВЛ – 88 (6 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 629 319 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 604 072 .