За сутки ковид подтвердился еще у 159 курян

По данным оперштаба на 25 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 159 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 83, Кореневский – 13, Золотухинский – 12, Советский – 10, Октябрьский – 8, Курский и Льгов – по 6, Медвенский – 4, Большесолдатский и Пристенский – по 3, Беловский, Льговский , Рыльский, Суджанский – по 2, Обоянь, Обоянский, Тимский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 81 294 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 045 человек, на ИВЛ – 88 (6 – инвазивная, 82 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 988 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 629 319 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 604 072 .