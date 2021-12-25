Сформирована комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Курска

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В 2022 году депутатам Курского городского Собрания предстоит избрать главу города Курска. Вчера, 24 декабря, была окончательно определена комиссия по отбору кандидатов на эту должность. Губернатор региона Роман Старовойт дополнил ее еще пятью именами.

Так, список членов комиссии пополнили:

Сергей Емельянов - ректор ЮЗГУ, депутат Курского городского Собрания;

Андрей Рюмин - гендиректор Центра компетенций;

Евгений Лобов - директор департамента внутренней политики администрации Курской области;

Михаил Шумаков - руководитель Центра управления регионом;

Возглавит комиссию Алексей Лазарев - председатель Общественной палаты Курской области, председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области».

Документы от кандидатов на пост главы Курска начнут принимать с 27 декабря. Конкурс состоится 31 января в 11:00. На нем члены комиссии выберут двух кандидатов, которые впоследствии представят депутатам КГС свои программы развития Курска.