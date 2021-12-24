В 2021 году в Курской области ветеранам отремонтировали квартиры на 3 млн рублей

фото - администрация города Курска Фото: материалы пресс-служб

Сообщается, что в этом году поступило 20 обращений о необходимости проведения ремонта квартир, принадлежащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам. По 16 адресам работы выполнены в полном объеме на общую сумму 2 млн 134 тыс. рублей.

Всего на проведение ремонтных работ таких помещений в бюджете города было предусмотрено 3 млн рублей. Предельная стоимость ремонта одного жилого помещения или его части составила 150 тыс. рублей.

- По четырем адресам муниципальные контракты не были заключены, несмотря на то, что неоднократно проводились процедуры определения подрядчиков - ни одна организация не изъявила желания принять участие в конкурентных процедурах. Комиссия решила перенести ремонт этих четырех квартир на 2022 год, - сообщил директор городской инспекции по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Олег Аверьков

Также принято решение в следующем году увеличить максимальную сумму затрат на ремонт одного помещения со 150 тысяч рублей до 250 тысяч.

Стоит напомнить, что данной льготой могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, являющиеся собственниками жилых помещений. Право повторного ремонта появляется раз в пять лет. В 2022 году такую возможность будут иметь девять курян.

Ремонт предусматривает один или несколько видов работ:

- ремонт инженерных систем (замена газовой колонки, газового котла, газовой или электрической плиты, трубопроводов водоснабжения, канализации и (или) отопления, радиаторов, сантехники);

- ремонт поверхностей стен и потолков, в том числе смена обоев, облицовка керамической.