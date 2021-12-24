В Курске на замершем Ермошкином озере играют дети

Спасатели провели профилактические беседы с детьми о правилах поведения на водоемах зимой Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Небольшие склоны на берегу Ермошкиного озера облюбовали дети, которые катаются на ледянках и тюбингах. Иногда ребята слишком близко подходят к замершей поверхности водоема.

Так, вчера, 23 декабря, двое мальчиков, выбравшись далеко на лед озера, стали разбивать лунки.

Узнав об этом, к озеру оперативно была направлена смена спасателей. К счастью, трагедии удалось избежать – лед выдержал вес детей.

Специалисты городского аварийно-спасательного формирования провели профилактические беседы с детьми и взрослыми, которые гуляли на берегу. Они напомнили основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь у водоема в зимний период: безопасная толщина льда для пребывания одного человека – 6 см. и более, для группы людей – больше 10 см. Тонкий лед, который представляет опасность и может обрушиться в любую минуту, молочно-мутного или серого цвета, ноздреватый и пористый.