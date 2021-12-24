В Курск на открытие инфекционного корпуса ОМКБ приедет замминистра здравоохранения

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Недавно стало известно, что новый инфекционный корпус областной многопрофильной клинической больницы будет передан медикам 27 декабря. Сегодня появилась информация, что мероприятие посетит высокопоставленный гость из Минздрава.

- На церемонию торжественной передачи нового инфекционного госпиталя в ведение врачей приедет заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев, - рассказали в курском Доме Советов.

Добавим, что губернатор Курской области Роман Старовойт тоже примет участие в торжественном событии.