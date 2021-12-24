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Общество24 декабря 2021 11:08

В Курске привели в нормативное состояние 24 смотровых колодца

Работы велись на шести городских улицах
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Сейчас на территории Курска более 55000 смотровых колодцев

Сейчас на территории Курска более 55000 смотровых колодцев

Фото: Архив "КП"

Обследования смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций на предмет их соответствия действующим техническим нормативам проходят ежедневно. Их проводят сотрудники городской инспекции ЖКХ совместно с представителями курских сетевых и обслуживающих организаций.

Так, на прошлой неделе в нормативное состояние привели 24 колода по улицам: 1-я Степная, Минина, 50 лет Октября, Заводская, а также в п. Аккумулятор и на Магистральном проезде

Стоит отметить, что сейчас на территории Курска насчитывается более 55000 смотровых колодцев. Они находятся в хозяйственном ведении филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация», МУП «Водоканал города Курска», филиала ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение Курск».