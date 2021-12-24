В школах Курской области отменят вторую смену

В Курске запланировано строительство нескольких новых школ Фото: Архив "КП"

Ликвидировать двухсменное обучение планируют в 2024 году.

Сообщатся, что в Курске планируется возвести пристройку к школе №45 на 225 новых ученических мест. В 2022 ожидается открытие школы на 1000 мест на проспекте Клыкова. На такое же количество мест запланировано строительство школы на проспекте Дериглазова в 2024 году.

- Подготовлена заявка на строительство в областном центре еще двух школ на 1000 и 1600 мест на сумму 3,6 миллиарда рублей. Отбор участников этой программы состоится в январе, — сообщила Наталья Пархоменко.

К 2024 году реализация этих проектов позволит всем школам перейти на обучение в первую смену.