Семьи с детьми получили возможность выгодно рефинансировать ипотеку в Сбере

.

Сбер запустил новую программу рефинансирования ипотеки для семей с детьми. Она позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми.

Теперь рефинансировать ипотечный кредит, выданный на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора, можно по ставке от 4,7% (при страховании жизни и здоровья). Программа доступна гражданам РФ, у которых родился или родится ребёнок (в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года) либо есть ребёнок с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей (при рефинансировании жилья, приобретённого в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) либо 6 млн рублей (в других регионах). Остаток ссудной задолженности не должен превышать 85% от стоимости объекта недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.

Стандартный для рефинансирования под залог недвижимости пакет документов дополняется свидетельством о рождении ребёнка и, если это необходимо, справкой, подтверждающей факт установления инвалидности. Подать заявку можно онлайн на Домклик.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Мы видим, что спрос на наши ипотечные предложения остается на стабильно высоком уровне. Каждая вторая ипотека сегодня оформляется в СберБанке. За 11 месяцев 2021 года Центрально-Черноземный банк направил на ипотеку 88,9 млрд рублей. Также банк провел рефинансирование ипотечных кредитов других банков на общую сумму 800 млн руб. Новая программа "Рефинансирование ипотеки для семей с детьми" направлена на снижение долговой нагрузки: она позволит выгодно улучшить условия кредитования, сэкономив денежные средства для важных покупок».