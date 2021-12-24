Отстраненные от работы за отказ вакцинироваться куряне судятся с работодателями

В исковых требованиях курянам было отказано Фото: Архив "КП"

Первый иск в адрес городского Управления ГО и ЧС поступил от спасателя аварийно-спасательного формирования Курска. Мужчина не предоставил работодателю сертификат о вакцинации от ковида или справку о медотводе. Однако считал, что его трудовая деятельность не входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания и требует обязательных прививок, а принуждение работников к вакцинации против ковида недопустимо.

Ленинский райсуд пришел к выводу, что спасатель относится к числу лиц, подлежащих обязательной вакцинации. В удовлетворении требований ему отказали и признали отстранение от работы законным.

Второй иск был от преподавателя Касторенской детской школы искусств. Однако и ей тоже отказали в удовлетворении исковых требований.

Сейчас в производстве районных судов Курской области находится еще четыре таких иска: в августе от работы отстранили сторожа библиотеки, в сентябре машиниста насосных установок к АО «Теплоэнергосбытовая компания», в Тимском районе - предподавателя ДШИ, в Обоянском суде - учителя математики и ИКТ Котельниковской школы.

- Истцы просят суд взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, а в отдельных случаях еще и взыскать компенсацию морального вреда, - сообщают в пресс-службе Курского облсуда.