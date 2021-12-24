Определено лучшее территориальное общественное самоуправление Курской области

В настоящее время на территории Курска действуют 287 ТОС Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В октябре ассоциация «Совет муниципальных образований Курской области» объявила о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление Курской области».

Из 20 ТОСов Курской области, подавших заявки на участие в конкурсе, пять представляли Курск.

Так, по итогам конкурса - первое место в номинации «Лучшая организация работы ТОС по привлечению граждан к участию в благоустройстве территории» присуждено ТОС улиц 2-й и 3-й Воронежских, Воронежского переулка города Курска (председатель Елена Павлюченко); третье место - у ТОС улиц Хвойной, Радужной (председатель Оксана Новикова).

В номинации «Лучший председатель ТОС» победу одержала Нина Мельникова (ТОС улицы Олимпийской); второе место занял курянин Дмитрия Тарасова (ТОС улиц Бочаровской и Ново-Бочаровской).

Отмечена комиссией была и работа курского ТОС улиц Изумрудной и Искристой (председатель Анатолий Локтионов).