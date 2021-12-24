Восемь женщин скончались от COVID-19 в Курской области за сутки

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 24 декабря в регионе от ковид скончались 1 979 человек.

В том числе за последние сутки – женщины – 43, 57, 63, 63, 69, 82, 84, 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 122 человека, на ИВЛ – 87 (12 – инвазивная, 75 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 627 962 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 601 523.