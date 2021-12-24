В Курской области коронавирусом заразились 163 человека

По данным оперштаба на 24 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 163 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 66, Железногорск – 21, Рыльский, Железногорский – по 9, Октябрьский – 8, Беловский, Пристенский по 7, Черемисиновский - 5, Курский, Советский, Солнцевский по 4, Касторенский – 3, Золотухинский, Курчатовский, Мантуровский, Медвенский, Тимский и Фатеж по 2, Большесолдатский, Горшеченский, Конышевский и Рыльск – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 81 135 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 122 человека, на ИВЛ – 87 (12 – инвазивная, 75 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 979 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 627 962 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 601 523.