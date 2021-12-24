Курская область планирует принять участие в проекте «Блог-туры «Путешествуем по России»

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В рамках федерального проекта организуются специальные туры по знаковым местам в регионах страны для блогеров, у которых не меньше 10 тыс. подписчиков. Задача таких экскурсий – развитие туризма, популяризация природных, исторических, культурных объектов.

В 2022 году старт проекта намечен на май, организаторы предлагают сделать его и в Курской области. Замгубернатора Виктор Карамышев обсудил этот вопрос с представителями профильных комитетов и ведомств.

В преддверии юбилея победы на Курской дуге акцент хотят сделать на исторические места. Также предлагается включить в программу и объекты промышленного туризма, культурные и православные памятники.

Отметим, что в этом году в проекте приняли участие пять пилотных регионов страны. Каждый из них в рамках тура посетили в среднем 10 блогеров. Их охват аудитории в социальных сетях – почти 20 млн человек. Видео о регионах набрали около 50 млн просмотров