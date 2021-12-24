Курским студентам вручили именные стипендии

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Свидетельства именных стипендиатов администрации Курска получили отличившиеся куряне, которые обучаются в курских вузах.

Всего в областном центре учатся почти 50 тысяч студентов. Многие из них желают добиться звания «именной стипендиат». В этом году на соискание именной стипендии заявки подали 83 курянина из 20 учебных заведений.

- Победителями стали 40 человек. Приятно отметить выдающихся спортсменов, отличников учебы, молодых людей, которые преуспели в науке, - заявил заместитель главы администрации города Владимир Гребенкин.

Напомним, что 20 лет администрация города учреждает именные стипендии по шести номинациям: «Золотая зачетка» - за отличные успехи в учебе и стремление к получению разностороннего образования; «Студенческая наука» - за успехи в научной, исследовательской и изобретательской деятельности; «Молодые лидеры» - за активное участие в общественной жизни учебного заведения и города; «Ступень к Парнасу» - за активное участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектах; «К вершине Олимпа» - для поддержки студентов, проявивших себя в области физической культуры и спорта. А также «Студенческая семья» - для поддержки студенческих семей, успешно сочетающих учёбу, общественную деятельность и воспитание детей.