В новогоднюю ночь на улицы Курска выйдут 25 единиц общественного транспорта

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Курске будет работать до 3:30 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Подвозить курян до нужного им места общественный транспорт начнет сразу после боя курантов – в 00:00.

На улицы города выйдут 25 единиц пассажирского транспорта.

Троллейбусы будут курсировать по двум маршрутам:№11«Пр-т А. Дериглазова – Знаменский собор» и №9 «Северо-западный микрорайон - Знаменский собор».

Маршруты автобусов и микроавтобусов в новогоднюю ночь будут следующими:

№93 «Ул. Косухина – ул. Студенческая – ул. Запольная - ул. Ленина - ул. Дзержинского - ул. Студенческая – ул. Косухина»;

№202 «Ул. Малышева – маг. «Полет»;

№ 204 «Ул. Степная – Магистральный пр. – Триумфальная арка»;

№ 208 «Волокно – Ж/д вокзал»;

№210 «Юго-западный мкр-н (ост. «Пр-т Н. Плевицкой») – Северо-западный мкр-н (ост. «Школа №54», «ул. Косухина») – пл. Перекальского – Железнодорожный вокзал»;

№216 «Авиацентр – ул. 2-я Агрегатная»;

№228 «Северо-западный микрорайон – пр-т А. Дериглазова»;

№ 242 «Пр-т А. Дериглазова – Триумфальная арка - ул. 2-я Агрегатная»;

№243 «Мкр-н Волокно (ул. Крюкова) – Областная больница - Северо-западный мкр-н»;

№245 «Ул. Ильича – Областная больница»;

№247 «Ул. Светлая – Областная больница»;

№274 «ТЦ "МЕТРО" - ул. Малышева»;

№265 «Сельскохозяйственный рынок (ул. Литовская) – пр-т В. Клыкова – ул. Косухина – ул. Запольная – пр-т А. Дериглазова»;

№275 «Пр-т Н. Плевицкой – пр-т В. Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – маг. «Полет»;

№280 «Ул. Пучковка – ул. Кавказская – ул. Ленина - ул. Сумская – пр-т В. Клыкова - ул. Пучковка»;

№289 «Магистральный пр. (онкоцентр) – пр-т В. Клыкова – ул. 50 лет Октября - Автовокзал».

Обслуживать пассажиров общественный транспорт будет до половины четвертого утра.

Начиная с воскресенья второго января, и всю неделю до девятого января включительно, транспорт будет работать по расписанию выходных дней.