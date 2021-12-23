Курские беременные получат 5000 рублей за вакцинацию от коронавируса

Для получения выплаты нужно предоставить заявление и необходимые документы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Известно, что вакцинация допускается на сроке беременности 22 недели и более. Такие беременные женщины получат единовременную выплату - 5 тысяч рублей.

Для предоставления выплаты необходимо обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой беременная курянка состоит на учете. Нужно предоставить заявление и необходимые документы. С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении на сайте областной администрации: https://clck.ru/ZaNd6.

Сообщается, что единовременная выплата будет осуществляться не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления.