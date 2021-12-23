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Общество23 декабря 2021 12:57

В Курской области подвели итоги олимпиады школьников

По результатам муниципального этапа в регионе 107 победителей
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В этом году впервые к участию в олимпиаде по русскому языку и литературе были допущены ученики 5 – 6 классов

В этом году впервые к участию в олимпиаде по русскому языку и литературе были допущены ученики 5 – 6 классов

Фото: архив "КП"

Итак, итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников следующие:

24 общеобразовательных предмета;

3 203 участника;

107 победителей;

801 призер.

В этом году впервые к участию в олимпиаде по русскому языку и литературе были допущены ученики 5 – 6 классов.

С 11 января по 25 февраля 2022 года будет проходить региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников, где Курск представят ученики, показавшие самые высокие результаты на муниципальном этапе. Интеллектуальные состязания стартуют с олимпиады по французскому языку.