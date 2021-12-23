В Курской области подвели итоги олимпиады школьников

В этом году впервые к участию в олимпиаде по русскому языку и литературе были допущены ученики 5 – 6 классов Фото: архив "КП"

Итак, итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников следующие:

24 общеобразовательных предмета;

3 203 участника;

107 победителей;

801 призер.

В этом году впервые к участию в олимпиаде по русскому языку и литературе были допущены ученики 5 – 6 классов.

С 11 января по 25 февраля 2022 года будет проходить региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников, где Курск представят ученики, показавшие самые высокие результаты на муниципальном этапе. Интеллектуальные состязания стартуют с олимпиады по французскому языку.