За год в Курске снесли 74 незаконных рекламных конструкций

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

В течение года специалисты отдела наружной рекламы комитета архитектуры и градостроительства выписали 443 предписания о демонтаже рекламных конструкций и брендмауэрных панно, установленных без необходимой разрешительной документации.

292 из них собственники согласились снять самостоятельно, а вот 74 объекта были принудительно демонтированы силами сотрудников городского управления по делам ГО и ЧС. Еще 77 незаконных рекламных конструкций только предстоит убрать.

В УМВД России по городу Курску направлено 146 запросов для привлечения к административной ответственности лиц, допустивших установку и эксплуатацию рекламных конструкций без разрешительной документации. Сообщается, что 23 собственника уже привлечены к административной ответственности.

- К системе автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной рекламно-информационной продукции в этом году были подключены 365 абонентов, после устранения нарушений от системы отключен 251 абонент, - сообщили в городской администрации.