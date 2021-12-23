Назначили пять членов комиссии по выбору мэра Курска

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Так, в конкурсную комиссию по решению Курского городского Собрания вошли:

Алексей Белодуров - Президент Союза «Курская ТПП»;

Михаил Лукаш - директор ГТРК «Курск»;

Михаил Лукашов - главный врач Курской областной многопрофильной клинической больницы;

Александр Терновцов - член Общественной палаты РФ от Курской области;

Владимир Трепаков - заместитель председателя Курского городского Собрания.

Также сообщается, что еще пять членов комиссии назначит губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, что заседание комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Курска состоится 31 января в зале заседаний Курского городского Собрания. Там будут выбраны два кандидата, которые впоследствии представят свои программы развития города на суд депутатов КГС. Затем состоится голосование за одного из двух «финалистов».