В курских детских садах и школах разрешили проводить новогодние мероприятия

Мероприятия будут проводиться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Новогодние утренники и концерты в дошкольных и школьных учреждениях разрешено проводить с соблюдением всех ограничений и требований.

Так, мероприятия можно организовать, исключив совместные праздники нескольких групп или классов. Также необходимо проводить дезинфекцию помещений между представлениями.

Помимо этого, в связи с эпидемиологической обстановкой по рекомендации Роспотребнадзора присутствие родителей на праздниках не допускается.

Окончательное решение о проведении мероприятий и их формате принимают муниципалитеты.