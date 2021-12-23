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Общество23 декабря 2021 9:29

В курских детских садах и школах разрешили проводить новогодние мероприятия

В регионе смягчили ряд действовавших ранее ковид-ограничений
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мероприятия будут проводиться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

Мероприятия будут проводиться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Новогодние утренники и концерты в дошкольных и школьных учреждениях разрешено проводить с соблюдением всех ограничений и требований.

Так, мероприятия можно организовать, исключив совместные праздники нескольких групп или классов. Также необходимо проводить дезинфекцию помещений между представлениями.

Помимо этого, в связи с эпидемиологической обстановкой по рекомендации Роспотребнадзора присутствие родителей на праздниках не допускается.

Окончательное решение о проведении мероприятий и их формате принимают муниципалитеты.