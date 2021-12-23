Ночью на улицах Курска работали 34 единицы спецтехники

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

В городской администрации сообщили, что была выполнена обработка песко-соляной смесью дорожного полотна, заездных карманов и посадочных площадок на улицах Дзержинского, К. Либкнехта, К. Армии, Сонина, Радищева, 50 лет Октября, Запольной, Кр.Октябрь, Пучковка, Кавказской, К. Маркса, Светлой, проспектах А. Дериглазова, Победы, Ильича, Малых, 2-й Новоселовке, Полевой, Пост-Кривец, Чайковского, ВЧК, Привокзальной, Интернациональной, Октябрьской, Маяковского, Дубровинского, Станционной, Союзной, 1-м – 3-м Весенних переулках, 2-й и 3-й Агрегатной.

Также обработаны 64 улицы северо-западного района и Сеймского округа и тротуары на проспектах Кулакова, В. Клыкова, Дружбы, Энтузиастов, Хрущева, Н. Плевицкой, улицах Сумской, Дейнеки, Заводской, Косухина, Студенческой, Бойцов 9-ой Дивизии, Майском бульваре, Орловской, Просторной.

Обработали улицы противогололедными материалами бригады двух организаций – ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй»