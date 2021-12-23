Губернатор Курской области Роман Старовойт находится в Сирии с гуманитарно-деловой миссией

От Курской области сирийским детям передали пять тысяч подарков Фото: Архив "КП"

В Сирийскую Арабскую Республику губернатор прибыл для передачи благотворительной помощи проживающим там детям, а также для проведения переговоров об установлении экономического сотрудничества.

Планируют рассказать о возможностях курских предприятий — «КОНТИ-РУС», «Курскхимволокно», «Курский аккумуляторный завод», «ИСТОК+», «Курский электроаппаратный завод», «Авиаавтоматика имени В.В.Тарасова», НПО «Композит»,«Курскрезинотехника», «Электроагрегат». Обсудят и поставки сельхозпродукции в Сирию.

От Курской области для сирийских детей передают пять тысяч подарков — сладости, мягкие игрушки и канцелярские принадлежности. Гуманитарный груз собирали всем регионом на базе Аварийно-спасательной службы Курской области — свой вклад внесли представители бизнес-сообщества и муниципалитеты.

- Сирия переживает тяжелый экономический кризис, и в то же время, как и весь мир, продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Десятки тысяч детей нуждаются в помощи. Надеюсь, наши подарки порадуют ребят, - говорит Роман Старовойт.

Также губернатор добавил, что 10 тысяч новогодних сюрпризов — игрушек, сладостей и школьных принадлежностей будут переданы курским воспитанникам интернатов и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также детям врачей, работающих в ковидных стационарах.