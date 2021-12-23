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Здоровье23 декабря 2021 7:54

В Курской области от COVID-19 скончались еще семь человек

Все они - люди старше 60-ти лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 23 декабря в регионе от ковид скончались 1 971 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 67, 69 лет; женщины –64, 65, 69, 71, 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 140 человек, на ИВЛ – 83 (10 – инвазивная, 73 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 626 462 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 598 800.