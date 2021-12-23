За сутки ковид подтвердился еще у 160 курян

По данным оперштаба на 23 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 160 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 82, Октябрьский – 13, Железногорск – 2, Курский – 7, Фатежский – 6, Золотухинский – 5, Медвенский, Советский, Суджанский – по 4, Касторенский, Мантуровский и Рыльск по 3, Большесолдатский, Глушковский и Суджа +по 2, Беловский, Конышевский, Кореневский, Курчатовский, Солнцевский, Тимский, Щигровский, Железногорский по одному. Всего в регионе зарегистрировано 80 972 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 140 человек, на ИВЛ – 83 (10 – инвазивная, 73 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 971 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 626 462 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 598 800.