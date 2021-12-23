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Общество23 декабря 2021 7:26

Юных курян приглашают на концерт органной музыки

Мероприятие состоится 29 января в Концертном зале «Свиридовский»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

В рамках концерта абонемента №4 «Орган для детей» органист Тимур Халиуллин вместе с солистами-инструменталистами Курской филармонии исполнят «Менуэт и шутка для флейты и органа» Иоганна Баха, «Прелюдия, хорал и фуга для органа и фортепиано» Сезара Франка, «Интермеццо для кларнета и органа» Александра Цфасмана.

Цена билета: 100 – 250 рублей. Можно также оплатить Пушкинской картой.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех ограничений и требований Роспотребнадзора. Начало – в 12:00.