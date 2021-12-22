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Общество22 декабря 2021 14:20

В Курске на ж/д вокзале пассажиров встречает Дед Мороз

Транспортные полицейские Курской области присоединились к Всероссийской благотворительной акции
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе продолжаются новогодние мероприятия

В регионе продолжаются новогодние мероприятия

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит в Курске с 20 декабря. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров на вокзале областного центра и в поездах пригородного сообщения.

Детям вручают праздничные письма, памятки о правилах безопасности на железной дороге в виде «волшебных заклинаний», а также сладкие подарки.

Цель мероприятия — поздравить пассажиров с наступающим 2022 годом и напомнить о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Сообщается, что акция будет проходить до конца школьных каникул.