В Курске депутаты обсудят работу такси

Не так давно куряне жаловались Роспотребнадзору на работу городского такси Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 22 декабря, в Курской областной Думе прошло заседание постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, в рамках которого рассмотрели работу службы такси в регионе.

Сообщается, что был одобрен проект регионального закона «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Курской области». Он также связан с изменениями в федеральном законодательстве в сфере регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

При этом депутаты пришли к выводу, что работу такси в Курской области необходимо будет обсудить дополнительно в ходе отдельного мероприятия.