В Курске откроется фотовыставка «Чудеса заповедной природы»

На фотографиях будут представлены животные и природа региона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Выставка начнет работать 23 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23).

На фотографиях, которые экологи сделали во время своих научных исследований или совершенно случайно, запечатлены редкие виды животных, птиц, растений, занесенные в Красную Книгу Курской области. Всего будет представлено порядка 40 работ.

Для посетителей выставки будет организована специальная развлекательная и познавательная программа.

Так, о создании фотографий и истории заповедника расскажет заместитель директора по экологическому просвещению, старший научный сотрудник заповедника Валентина Сошнина. Книжная экспозиция «Земли заповедной краса» познакомит всех гостей с изданиями о заповедных уголках России из фонда Централизованной системы библиотек города Курска. Также, на мероприятии будут показаны поэтические и музыкальные номера.

Организаторами выставки выступили администрация города Курска, управление культуры, Централизованная система библиотек города Курска.

Посмотреть фотографии можно будет до 27 января 2022 года.

Дополнительная информация – по телефонам (4712) 58-82-85, 58-82-85.