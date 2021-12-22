Курский аэропорт установил новый рекорд

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Юбилейным пассажиром стала жительница Курска Светлана Карелина, которая вылетала в Санкт-Петербург.

От аэропорта девушка получила в подарок чемодан и годовой сертификат на право посещения зала повышенной комфортности, а от авиакомпании «РусЛайн» — сертификат на бесплатный перелет туда-обратно по России на двух человек, действительный в течение года.

-Такой рекорд аэропорт установил впервые за 18 лет. С 2003 года начали совершаться рейсы из Курска в Москву, Сочи и Анапу, постепенно росло количество авиапассажиров. К 2020 году годовой пассажиропоток составил около 56 тысяч человек. В 2021 году планировали обслужить 80 тысяч человек, однако, благодаря расширению географии полетов и развитию региональной воздушной гавани, удалось установить долгожданный рекорд, – отметил директор КПКО «Курскаэропорт» Валерий Стоянов.