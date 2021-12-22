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Политика22 декабря 2021 10:52

Почетными гражданами Курской области станут заместители министра обороны и мэра Москвы

Такое решение было принято на заседании постоянного комитета по законодательству, местному самоуправлению и межпарламентским связям
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Курская областная Дума

фото - Курская областная Дума

Фото: материалы пресс-служб

Заседание состоялось сегодня, 22 декабря, в Курской областной Думе. Сообщается, что губернатор региона Роман Старовойт предложил присвоить звание «Почетный гражданин Курской области» заместителю мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову, который родился в Железногорском районе Курской области. Депутаты отметили, что вице-мэр столицы оказывает региону всемерную поддержку, и его кандидатуру одобрили.

Еще одна кандидатура, которая также была одобрена, - это заместитель Министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, он также уроженец Курской области.