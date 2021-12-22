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Общество22 декабря 2021 10:21

Куряне снова останутся без Парада Дедов Морозов

Причина, по которой мероприятие отменили – неизвестна
Кристина ГОРБАТЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В этом году Парад не стали вносить в план новогодних мероприятий

В этом году Парад не стали вносить в план новогодних мероприятий

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Уже второй год подряд жителей Курска лишают традиционного новогоднего Парада. Раньше сказочные герои шли по главной городской улице и открывали этим шествием череду праздничных торжеств.

Известно, что в прошлом году мероприятие отменили из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Почему Парад Дедов Морозов не состоится в этом году – не сказали. Его просто не внесли в график торжеств по случаю Нового года и Рождества.