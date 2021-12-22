Куряне снова останутся без Парада Дедов Морозов

В этом году Парад не стали вносить в план новогодних мероприятий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Уже второй год подряд жителей Курска лишают традиционного новогоднего Парада. Раньше сказочные герои шли по главной городской улице и открывали этим шествием череду праздничных торжеств.

Известно, что в прошлом году мероприятие отменили из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Почему Парад Дедов Морозов не состоится в этом году – не сказали. Его просто не внесли в график торжеств по случаю Нового года и Рождества.