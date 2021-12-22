Курская область получит свыше 100 млн рублей на строительство школ

На получение субсидии в регионе может претендовать только Курск
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Всего правительство России выделило на строительство школ 24 млрд рублей, которые направят в 23 региона. В том числе и в Курскую область.
С помощью этих средств в стране появится 49 новых школ и будет создано более 45 тыс. дополнительных учебных мест.
В Курской области эти деньги помогут реконструировать школу №45 в Курске, там появится 225 новых учебных мест.
- На получение этой субсидии в нашем регионе может претендовать только город Курск. Мы рассчитываем получить федеральную поддержку на строительство ещё двух школ в областном центре: на 1 000 мест на проспекте А. Дериглазова и на 1 600 мест на проспекте Н. Плевицкой, – отметил замгубернатора Виктор Карамышев.
Заявка для участия в отборе Минпросвещения России уже подготовлена, его итоги станут известны в феврале следующего года.