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Общество22 декабря 2021 9:42

Курская область получит свыше 100 млн рублей на строительство школ

Средства распределяются в рамках новой демографической программы
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На получение субсидии в регионе может претендовать только Курск

На получение субсидии в регионе может претендовать только Курск

Фото: Архив "КП"

Всего правительство России выделило на строительство школ 24 млрд рублей, которые направят в 23 региона. В том числе и в Курскую область.

С помощью этих средств в стране появится 49 новых школ и будет создано более 45 тыс. дополнительных учебных мест.

В Курской области эти деньги помогут реконструировать школу №45 в Курске, там появится 225 новых учебных мест.

- На получение этой субсидии в нашем регионе может претендовать только город Курск. Мы рассчитываем получить федеральную поддержку на строительство ещё двух школ в областном центре: на 1 000 мест на проспекте А. Дериглазова и на 1 600 мест на проспекте Н. Плевицкой, – отметил замгубернатора Виктор Карамышев.

Заявка для участия в отборе Минпросвещения России уже подготовлена, его итоги станут известны в феврале следующего года.