В Курске прекратились полномочия общественных советников главы города

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Как уже было известно ранее, бывший мэр Курска Виктор Карамышев покинул свой пост и перешел на должность заместителя губернатора. Теперь Николай Цыбин подписал распоряжение о прекращении полномочий общественных советников главы города.

В документе сказано, что полномочия советников, назначенных 8 февраля 2021 года, прекращены. Комитет внутренней политики, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Курска в скором времени должен забрать у них удостоверения.