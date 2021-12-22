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Политика22 декабря 2021 8:09

В Курске прекратились полномочия общественных советников главы города

Исполняющий обязанности мэра Николай Цыбин подписал соответствующее распоряжение
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото -администрация КО

фото -администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Как уже было известно ранее, бывший мэр Курска Виктор Карамышев покинул свой пост и перешел на должность заместителя губернатора. Теперь Николай Цыбин подписал распоряжение о прекращении полномочий общественных советников главы города.

В документе сказано, что полномочия советников, назначенных 8 февраля 2021 года, прекращены. Комитет внутренней политики, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Курска в скором времени должен забрать у них удостоверения.