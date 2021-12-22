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Здоровье22 декабря 2021 7:41

Еще шесть курян скончались от COVID-19

Режим повешенной готовности по коронавирусу в регионе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Печальная статистика продолжает пополняться

Печальная статистика продолжает пополняться

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 22 декабря в регионе от ковид скончались 1 964 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 71, 92 года; женщины – 57, 70, 75, 77 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 178 человек, на ИВЛ – 91 (11 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 624 955 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 596 315.