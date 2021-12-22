Еще шесть курян скончались от COVID-19

Печальная статистика продолжает пополняться Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 22 декабря в регионе от ковид скончались 1 964 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 71, 92 года; женщины – 57, 70, 75, 77 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 178 человек, на ИВЛ – 91 (11 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 624 955 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 596 315.