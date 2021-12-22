В Курской области за сутки коронавирусом заразились 163 человека

По данным оперштаба на 22 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 163 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 91, Железногорск - 23, Курский и Солнцевский районы – по 6, Беловский – 5, Золотухинский и Октябрьский – по 4, Обоянский и Пристенский – по 3, Касторенский, Медвенский, Рыльский, Советский, Суджанский и Щигры – по 2, Большесолдатский, Горшеченский, Дмитриевский, Хомутовский, Обоянь и Суджа – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 80 812 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 178 человек, на ИВЛ – 91 (11 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 964 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 624 955 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 596 315.