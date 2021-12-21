Курян приглашают на киноквартирник

Курян ждут в кинофонде на Зеленой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже немного осталось до самого волшебного праздника — Нового года. Курян приглашают на праздничный киноквартирник на Зеленой 22 декабря!

В этот вечер покажут классический рождественский фильм американского режиссера Леса Мэйфилда «Чудо на 34-й улице» (1994). Одним из авторов сценария ремейка одноименной кинокартины 1947 года выступил Джон Хьюз, придумавший «Клуб «Завтрак», «Одного дома», «101 далматинца» и другие народные кинохиты. Светлый, теплый, легкий фильм рассказывает историю шестилетней Сюзан, растущей без отца, которая не верит, что Санта-Клаус — настоящий волшебник, и, даже составляя список самых желанных подарков — новый дом, папа и маленький братик, — точно знает, что чуда не произойдет, пока не знакомится с Сантой в нью-йоркском универмаге...

А еще в программе киноквартирника:

блестящая фотозона с забавными баблами

экспресс-настолки в перерыве

чудесная лотерея подарков

буфет с мандаринками, печеньками и конфетами, а из напитков - кофе со сливками, травяной чай и какао с маршмеллоу

22 декабря в 19:00!

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Входная плата: свободная цена от ста рублей.

Запись на мероприятие: в личные сообщения организаторам или по тел. 52-98-20 (в будние дни).

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной рассадки зрителей с соблюдением санитарных норм.

В связи с постановлением Губернатора Курской области №327-рг , доступ к мероприятиям Курского кинофонда осуществляется через:

— QR код, подтверждающий завершение вакцинации;

— сертификат привитого;

— справку о том, что переболел коронавирусом в последние полгода.

При себе иметь паспорт.

Требование касается лиц старше 18 лет.