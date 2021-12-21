31 января станут известны кандидаты на должность мэра Курска

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Напомним, что 6 декабря бывший мэр Курска Виктор Карамышев перешел на новое рабочее место - стал заместителем губернатора и теперь курирует блок образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта. Эту должность ему предложил глава области Роман Старовойт.

Исполняющим обязанности мэра города был назначен Николай Цыбин.

Сегодня депутаты Курского городского собрания определили, что с 27 декабря до 25 января пройдет сбор документов от претендентов на должность мэра, а 31 января состоится заседание конкурсной комиссии. Из своих рядов в состав комиссииони они выдвинули заслуженного представителя – Владимир Трепаков. Всего в комиссии будут работать 10 человек.

- Чем раньше вы выберете нового главу города, тем раньше будет определен вектор дальнейшего развития. Как правило, социально значимые мероприятия чаще всего проходят в «строительный сезон» - весной-летом, - заявил Николай Цыбин.