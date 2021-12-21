В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 214 курян

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 214 человек, на ИВЛ – 93 (12 – инвазивная, 81 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 21 декабря в Курской области всего зарегистрировано 80 649 (+155) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от коивд в регионе скончались 1 958 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 81, 83 лет и женщины – 14, 55, 60, 64, 70, 91 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.