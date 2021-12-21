В Курске открывается выставка работ преподавателей худграфа

С 22 декабря по 10 января в выставочном зале КТЦ «Звездный» (Красная площадь, 2/4) состоится выставка работ преподавателей художественно-графического факультета КГУ «Традиции творчества и мастерства – молодым», 60-летие которого вуз отметил в этом году.

Художественно-графический факультет сегодня - это большой и дружный коллектив профессионалов. За годы деятельности здесь подготовлено более пяти тысяч специалистов. Выпускники факультета широко востребованы на рынке труда. Они успешно трудятся в самых разных сферах: образования, науки, дизайна, оформления интерьеров, рекламы, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, искусствоведения.

Благодаря педагогам, которые преподают на факультете здесь сформировалась самостоятельная художественная школа. Преподаватели и студенты являются постоянными участниками международных, зарубежных, всероссийских и других тематических выставок.

Основу экспозиции составили творческие работы нынешних преподавателей кафедр рисунка и живописи и дизайна.

В одном пространстве представлены разные по стилю и манере произведения живописи, графики, а также дизайна.