В этом году за счет областных средств идет ремонт фасада здания аэровокзала Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году из Курского аэропорта добавится три новых рейса – в Казань, Краснодар и Геленджик.По планам в Москву из Курска уже с мая 2022 года в будни можно будет улететь трижды в день. При необходимости количество рейсов увеличат раньше – с февраля. В Санкт-Петербург в зимнее время запланированы четыре рейса в неделю, в летний период – пять. Рейс в Казань «РусЛайн» предлагает продлить до Екатеринбурга, время стыковки составит 50 минут.

В этом году за счет областных средств идет ремонт фасада здания аэровокзала. Еще одна важная задача – обновление оборудования аэропорта, в том числе необходимое для приема самолетов в туман. Это запланировано на 2023 год.