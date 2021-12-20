В центре Курске ВАЗ упал в яму, где меняли трубы

Авария произошла вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 декабря примерно в половине седьмого вечера 25-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Павлова со стороны площади Перекальского в направлении улицы Радищева. Напротив дома номер 6 по улице Павлова по предварительным данным водитель не справился с управлением и авто перевернулось и целиком упало в яму, которую накануне рабочие "Квадры" вырыли для замены труб теплоснабжения. Водитель не пострадал.

- Здесь не соблюдались требования безопасности дорожного движения при производстве работ. Отвечать по закону придется должностным лицам, которые ответственны за объект на улице Павлова, - прокомментировали ситуацию в ГИБДД региона. - По результатам проверки составлен протокол, его направили в суд. Максимальное наказание по статье 12.34 КоАП РФ - до полумиллиона рублей.