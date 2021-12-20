В Курске откроется выставка «Новый год на почтовой открытке»

До Нового Года осталось совсем немного времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 декабря в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. Карла Маркса, 23А) откроется выставка «Новый год на почтовой открытке».

Посетители смогут рассмотреть более 50 красочных новогодних открыток из частных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и владельца художественной галереи «АЯ» художника Олега Радина.

Ценные экспонаты выставки - дореволюционные рождественские почтовые карточки, прошедшие почту. На выставке представлены новогодние открытки времен начала 20-х годов прошлого века. В коллекции Маргариты Росляковой представлены открытки не только из России, но и из Индии, Германии и других стран.

Особое внимание на выставке будет уделено открыткам периода Великой Отечественной войны из личной коллекции художника Олега Радина.

Посетители смогут полистать краеведческие издания авторов Олега Радина и Виктора Крюкова «Курск на дореволюционных открытках, «Курская Летопись», рассказывающие о том, как встречали Новый год в Курске в 40-х и 50-х годов. Новогоднюю атмосферу создадут картины курских художников, с изображением зимнего Курска из коллекции Курской картинной галереи «АЯ».