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Здоровье20 декабря 2021 10:18

Более половины курян полностью завершили вакцинацию от ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 622 059 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 590 194.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 259 курян, на ИВЛ – 94 (14 – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 20 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 80 494 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 165 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба на 20 декабря с начала пандемии от ковид скончались 1 950 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины 49, 70 лет; женщины – 69, 81, 84, 91 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.