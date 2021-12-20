От снега Курск убирают 56 единиц техники

Расчистка дорог шла и ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах Курска ночью работало 39 единиц специализированной техники, сейчас ее количество увеличено. Работают комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и мультиходы - всего 56 единиц спецтехники, сообщили в мэрии Курска.

В первую очередь дорожники расчищают центральные улицы: по ним спецтехника прошла сегодня уже трижды.

- В соответствии с технологией уборки, сначала проводится противогололедная обработка дорог – это позволяет избежать образования ледяного наката на автодорогах. Спустя четыре часа, спецтехника опускает ковши и начинает уборку смеси песка и снега.

Кроме того, бригады рабочих чистят и обрабатывают песко-соляной смесью остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам, тротуары, - пояснили чиновники.