В Курской области проверят эффективность расходования средств на борьбу с коронавирусом

За эти два года на борьбу с пандемией были выделены большие суммы Фото: Архив "КП"

В следующем году Контрольно-счетная палата должна будет проверить законность и эффективность использования в течение двух последних лет средств областного бюджета, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на борьбу с распространением COVID-19.

Помимо этого, палате также поручено проверить ход реализации национальных проектов и входящих в них региональных программ.

Отметим, что на борьбу с пандемией выделяются не маленькие суммы. А вот на что их тратят, проверят представители КСП.