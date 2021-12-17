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Общество17 декабря 2021 11:21

В Курской области проверят эффективность расходования средств на борьбу с коронавирусом

Контрольно-счетная палата региона формирует план работы на 2022 год
Кристина ГОРБАТЕНКО
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За эти два года на борьбу с пандемией были выделены большие суммы

За эти два года на борьбу с пандемией были выделены большие суммы

Фото: Архив "КП"

В следующем году Контрольно-счетная палата должна будет проверить законность и эффективность использования в течение двух последних лет средств областного бюджета, выделяемых на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на борьбу с распространением COVID-19.

Помимо этого, палате также поручено проверить ход реализации национальных проектов и входящих в них региональных программ.

Отметим, что на борьбу с пандемией выделяются не маленькие суммы. А вот на что их тратят, проверят представители КСП.