В Курской области снижается количество заболевших коронавирусом за сутки

По данным оперштаба на 14 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 127 курян. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 79, Солнцевский – 11, Октябрьский – 9, Курский – 8, Фатежский – 7, Золотухинский и Железногорск – по 4, Льгов, Льговский – по 2, Советский – 1. Всего зарегистрировано 79 420 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 345 человек, на ИВЛ – 110 (12 – инвазивная, 98 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 1 910. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 613 321 человек, из них вторым полностью завершили вакцинацию – 573 542.