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Общество9 декабря 2021 10:39

В Курской области на ремонт региональных дорог потратят порядка 1 млрд рублей

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Отремонтировано будет более 64 км региональных дорог

Отремонтировано будет более 64 км региональных дорог

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По итогам отбора в региональную программу ремонта автомобильных дорог в 2022 году войдут 18 муниципалитетов.

В этот раз подать заявку могли города и посёлки с численностью населения более четырех тысяч человек.

Ремонт дорог по региональной программе пройдёт в городах - Курчатов, Рыльск, Обоянь, Суджа, Фатеж, Льгов, Дмитриев, Железногорск, Щигры; посёлках - Золотухино, Тим, Поныри, Глушково, Медвенка, Коренево, Кшенский, Пристень и Прямицыно.

Всего планируется привести в порядок 107 объектов – протяженность более 64 км. Общий объем средств - порядка 1 млрд рублей.