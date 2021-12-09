Количество заболевших коронавирусом за сутки курян продолжает снижаться

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 9 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 155 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 61, Железногорск – 28, Суджанский – 9, Советский – 8, Октябрьский – 5, Курчатовский и Медвенский – по 4, Беловский, Большесолдатский, Золотухинский, Тимский и Обоянь – по 3, Конышевский, Курский и Мантуровский – по 2, Касторенский, Обоянский, Рыльский, Льгов, Суджа и Щигры – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 78 712 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 360 человек, на ИВЛ – 101 (12 – инвазивная, 89 – неинвазивная). Скончались 1876 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 605 287 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 557 897.