Ликвидирован пожар на сахарном заводе в Курской области

Огонь сильно повредил кровлю здания Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

«КП» уже сообщала о пожаре здания цеха сахарного комбината «Льговский» по адресу: улица Заводская, 6.

На место ЧП были направлены пожарные бригады нескольких районов и Курска: 10 ПСЧ г. Льгов, 7 ПЧ г. Курчатов, 9 ПЧ Курчатовского района, 30 ПЧ Конышевского района, ОП Иванчиково Льговского района, 5 ПСЧ г. Курск, 12 ПЧ г. Курск, а также сотрудники полиции, работники электрических сетей и медики скорой помощи.

Спасатели сразу приступили к ликвидации загорания. Сообщается, что пожар был потушен в 12:45.

В результате возгорания была сильно повреждена кровля здания.

О пострадавших не сообщается. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются.